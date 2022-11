Entella-Cesena 0-0, pari nel big match del Comunale

Entella e Cesena non vanno oltre il pari, 0-0 al Comunale nel big match del Comunale.

Una battaglia sportiva in cui ha prevalso l’agonismo con 6 ammoniti e un espulso, poche le occasioni da segnalare da entrambe le parti.

Propositiva la partenza dell’Entella, neanche un giro d’orologio sul cronometro, bell’inserimento di Tenkorang sventato dalla difesa ospite.

Come contro la Reggiana, dopo un inizio sprint, i biancocelesti si abbassano gestendo con attenzione la fase difensiva. La conclusione di De Rose al minuto 8 non spaventa De Lucia.

Al 10’ buona opportunità per i bianconeri, Chiarello da corner trova Prestia, palla sul fondo. L’occasione più ghiotta per gli ospiti arriva al minuto 14, Ferrante in torsione trova la porta, De Lucia provvidenziale toglie la sfera dallo specchio.

Sale la pressione dell’Entella nella seconda metà di primo tempo, alla mezz’ora Ramirez pesca Corbari sul primo palo, Tozzo respinge.

La seconda frazione segue il copione dei primi 45 minuti di gioco, tantissima intensità ma rari pericoli per De Lucia e Tozzo.

Al 56’ il Cesena resta in 10 uomini, Mercadante già ammonito abbatte Zappella, secondo giallo e gara finita per lui. I biancocelesti faticano a sfruttare la superiorità numerica anche per merito di un’ottima fase di non possesso del Cesena che si chiude per colpire in contropiede.

In pieno recupero occasione per il vantaggio dei padroni di casa, Chiosa colpisce nella mischia, provvidenziale la respinta della difesa ospite.

Dopo il pareggio a reti inviolate con la Reggiana termina con lo stesso risultato anche la gara con il Cesena. Un punto a testa che vale per entrambe il primo posto in classifica.