Entella, Boscaglia: Sette punti per la salvezza

Ancora dubbi sulla ripresa del campionato ma mister Boscaglia non molla la presa in vista di un’eventuale ripresa.

“Per raggiungere la salvezza ci mancano all’incirca sette punti e appena raggiunto il primo step proveremo a lottare per il secondo che nessuno rammentava a inizio stagione. Intanto prima di fare calcoli sarà fondamentale capire se il campionato proseguirà o meno”: lo ha dichiarato l’allenatore dell’Entella Roberto Boscaglia.

Il mister siciliano ha poi analizzato il cammino fatto dalla sua squadra prima dello stop a causa del Covid: “Stavamo facendo un grande campionato soprattutto se pensiamo quali sono stati gli obiettivi di inizio anno. In caso si dovesse tornare in campo dobbiamo restare concentrati per non gettare niente all’aria”.