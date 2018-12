Emilio Carta, il ricordo affettuoso degli amici….

Emilio Carta, giornalista e scrittore è mancato ieri sera 2 dicembre all’ospedale di Lavagna dove era ricoverato da pochi giorni. Gli amici con cui Carta, ha condiviso l’amore per il mare e i tanti racconti avventurosi così lo ricordano.

Il com.te Ernani Andreatta, così racconta: «Ieri il comune amico Comandante Carlo Gatti mi ha scritto:

Tredici anni é durato il suo calvario con 33 interventi. A questo punto, dopo tante lotte stoiche, ritengo che sia giusto dire basta a tante sofferenze. Che Dio lo abbia in Gloria». Poi Andreatta continua nel suo racconto: Ma Emilio non si lamentava mai, teneva tutto dentro come se l’ormai precaria condizione fosse un suo esclusivo privilegio.

Dobbiamo ricordarlo come un lottatore ineguagliabile che ha dato tantissimo a tutti, alla sua città che amava alla follia, ai suoi libri che scriveva con l’arte giornalistica vera, pura, lineare e comprensibile da tutti. Chi scrive queste notizie deve ad Emilio molto. Molti anni fa, nei miei primi passi tra la carta stampata, Emilio mi ha insegnato, con il suo bonario garbo ad non avere paura di fare domande e “non pensare che sei…. in un aula consigliare” poi….e mi ha fatto sedere accanto a lui….

Emilio era un amico “speciale dei rapali-nni”, passeggiare con lui lungo le strade di Rapallo era un carosello di saluti, di caffé presi al volo, di sfottò tra genoani e sampdoriani, ma amava particolarmente le anime più semplici quelle che incontrava sugli scogli di via Avenaggi e nei carruggi. Era socio fondatore di “Mare Nostrum – Rapallo” associazione culturale marinara del quale l’amico Comandante Carlo Gatti è stato per molti anni presidente.

La consorte Marziana gli è stata sempre accanto lasciando addirittura il lavoro per essergli sempre vicino in questi lunghi anni di sofferenza in cui Emilio non ha mai perso l’amore e la passione per la storia pubblicando ancora una infinità di testi e studi sul territorio di Rapallo. Se ne è andata una grande persona.

Il Museo Marinaro di Chiavari, unitamente ai soci di Mare Nostrum Rapallo e a tanti altri amici che lo hanno conosciuto, si stringe a Marziana e alla loro figlia Valentina con l’affetto di sempre. Il Santo Rosario sarà recitato Martedi sera alle 16.30 nell’Oratorio dei Bianchi a Rapallo mentre le esequie per i suoi funerali verranno celebrate nella Chiesa di San Francesco a Rapallo alle 10.30 di Mercoledi.