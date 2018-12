Emergenza crollo, Toti firma decreto: 10 milioni di euro per 300 nuove assunzioni

“Ho appena firmato il decreto per assumere 300 persone a Genova. Più vigili, più operatori per la pulizia e più tecnici. Un altro passo importante per far uscire la città dall’emergenza del Ponte Morandi”.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio il governatore ligure e Commissario per l’emergenza Giovanni Toti.

Si tratta di 10 milioni di euro stanziati dalla Regione Liguria. Il decreto garantira’ un contratto a tempo determinato ai nuovi lavoratori. Le funzioni dei neo assunti saranno quelle di Protezione civile, Polizia Locale e supporto all’emergenza.

Il personale sara’ ripartito tra il Comune (204 unita’), Giunta regionale ligure (56 unita’), Camera di Commercio (8 unita’) e Amiu Spa (32 unita’).

“Questo e’ un altro importante passo avanti – ha spiegato Toti – che consentira’ nuove assunzioni in ambito tecnico per far uscire la citta’ di Genova dall’emergenza, in attesa di un completo ritorno alla normalita’ che si potra’ raggiungere con la realizzazione di un nuovo viadotto”.