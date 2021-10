Elezioni | Linea condivisa attacca: e ora via Bucci, riprendiamoci Genova

“Una politica della condivisione è possibile”.

È il monito del capogruppo regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino, nel day-after delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Un percorso da intraprendere – ha aggiunto Pastorino – a maggior ragione alla luce dei risultati elettorali ottenuti, sia nazionali (molto confortanti quelli di Milano, Bologna e Napoli, ma non solo), sia locali.

La prima vittoria che voglio festeggiare oggi è quella di Luca Pastorino a Bogliasco, la sua lista ‘Insieme per Bogliasco’ ha dimostrato ancora una volta, fuori da ogni dubbio, che il connubio comunità e territorio non solo è possibile, ma è anche vincente.

Un altro grande risultato è stato quello del candidato sindaco di Savona Marco Russo, capace di ribaltare i sondaggi e di sfiorare la vittoria, addirittura al primo turno, con una coalizione in cui la lista di sinistra ha ottenuto un risultato decisamente positivo.

Tutto ciò dimostra che riprendersi Genova è possibile, che nonostante qualcuno pensi che il sindaco Bucci sia invincibile, così non è.

Perché anche in questi giorni di nubifragio, i limiti evidenti della sua amministrazione, nella gestione del territorio, sono sotto gli occhi di tutti.

E’ fondamentale che, fin da ora, si lavori alla costruzione della coalizione perché come Linea condivisa scrivemmo sui giornali cittadini che era necessario una candidata o un candidato per Genova entro il 30 giugno scorso, i tempi invece si stanno allungando troppo, mentre l’elettorato progressista e di sinistra chiede di scendere in campo con progetti, proposte e volti di persone”.

Come Linea condivisa raddoppieremo gli sforzi per costruire un arco di forze che possa indicare, nel più breve tempo possibile, una candidata o un candidato per restituire a questa città un ruolo e una dignità che, cinque anni di amministrazione Bucci, hanno completamente tolto”.