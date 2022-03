Eleazaro Rossi in Stradanuova il 18 marzo

La testa di serie della Stand Up Comedy italiana: Eleazaro Rossi in Stradanuova!

“The Eleazaro Experience – Entusiasmi del tutto inopportuni” Con Eleazaro Rossi

Date 18 marzo ore 21.00

Un unico flusso di coscienza che attraversa la vita dell’attore attraverso salti temporali: l’infanzia, il nome scelto dai genitori e la singola educazione ricevuta, poi l’educazione impartita alla figlia, il rapporto con quest’ultima e le difficoltà incontrate da una padre nella gestione di una piccola donna, da qui il rapporto dell’autore con la femminilità, il femminismo e le relazioni uomo/donna. Infine la religione, la creazione, il rapporto di un maschio eterosessuale con l’omosessualità e, di nuovo, con la paternità.

BIO Eleazaro Rossi

Eleazaro Rossi, una quasi biografia.

Nato a Forlimpopoli nel giugno dell’82, Eleazaro Rossi è la testa di serie della Stand Up Comedy italiana. Nel cast Stand Up Comedy (Comedy Central) il suo stile è irriverente e dissacrante. Ha totalizzato 4 milioni di visualizzazioni sui social con il video: “ Le domande spiazzanti dei bambini”. Eleàzaro Rossi, brevemente blogger, brevissimamente atleta, a lungo sovrappeso, seminarista, apicoltore, fotomodello, cattivo padre: non necessariamente in quest’ordine. Viene contagiato dalla stand-up americana attorno al 2010 quando scopre Bill Hicks, poi Doug Stanhope, infine esce di senno per Louis CK.

Scrive monologhi più o meno dal 2011 ma grazie alle sua cintura nera di procrastinazione sale su un palco per la prima volta nella primavera del 2018. Da lì in avanti è tutto un susseguirsi di ostriche, champagne e biglietti flixbus.

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it