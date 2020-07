Nel pomeriggio di ieri uno straniero in evidente stato di ebbrezza alcolica è salito sul cofano di una Jaguar regolarmente parcheggiata in via Gramsci, ammaccandola poi in più punti.

L’ubriaco, notato dai carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, è stato fermato e identificato in un egiziano di 48 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per “danneggiamento”.