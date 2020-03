Egiziano positivo a coronavirus portato da 118 al Pronto soccorso: controlli sui sanitari

Un cittadino di origini egiziane di 49 anni, proveniente dalla Lombardia e arrivato ieri a Genova per motivi di lavoro, è stato ricoverato nel reparto infettivi Policlinico San Martino perché risultato positivo al coronavirus.

Lo straniero è arrivato al Pronto soccorso del San Martino accompagnato dagli operatori del 118 in discrete condizioni generali: dopo l’anamnesi, negativa per contatti, ieri sera gli è stato fatto il tampone che è risultato positivo per il Covid-19 e quindi è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive.

La coordinatrice infermieristica del Pronto soccorso ha convocato gli operatori venuti a contatto con il paziente che sono stati tutti sottoposti a controlli e tampone per il test del coronavirus.

I risultati si avranno stasera.

Ricordiamo che le indicazioni delle autorità sanitarie raccomandano, in caso di sintomi siml-influenzali, di non recarsi ai Pronto soccorso degli ospedali, ma di chiamare il numero unico 112.

Al San Martino risultano 5 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Non risultano residenti nella Città di Genova.

Si tratta di una 73enne in costante miglioramento, una 64enne di Piacenza anche lei in costante miglioramento, un 75enne della provincia di Cremona in più che buone condizioni, un 79enne residente in provincia di Cremona in condizioni sempre stabili, ma sottoposto a stretto monitoraggio.

Risultano altri cinque pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili: un 79enne residente a Castiglione D’Adda, una 85enne residente nella provincia di Cremona, una 90enne residente nella provincia di Lodi, un 60enne trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona e una 76enne proveniente da Bergamo, trasferita da Sanremo.