Ecuadoriano fermato in via Cantore con l’hashish

Un 29enne ecuadoriano è stato fermato dalla polizia in via Cantore, all’ingresso dei giardini Costa, dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria a disposizione del Commissariato Prè ed è stato trovato in possesso di 34 involucri di plastica contenenti hashish e marjuana, per un peso complessivo di 33,40 grammi, tutti occultati all’interno degli slip.

Altri 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare, occultati sotto un letto.

Il 29enne sarà giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.