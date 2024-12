EcoEridania lancia Mezzo Pieno: un progetto editoriale e podcast

Per promuovere la sostenibilità

Sabato 14 dicembre 2024, nella splendida cornice del Waterfront di Genova, il Gruppo EcoEridania ha presentato “Mezzo Pieno”, un nuovo progetto editoriale dedicato alla sostenibilità, all’innovazione e allo sviluppo responsabile. L’annuncio è stato fatto durante il prestigioso Gran Galà di Beneficenza, confermando l’impegno del gruppo nel sensibilizzare il pubblico su temi cruciali per il futuro del pianeta.

Una collaborazione d’eccellenza

“Mezzo Pieno” è frutto della sinergia tra Gruppo EcoEridania, leader europeo nei servizi ambientali per i rifiuti di origine sanitaria e industriale, WILL Media, piattaforma di divulgazione nata su Instagram nel 2020, ed Este Edizioni, casa editrice specializzata in business e management.

L’obiettivo del progetto è creare una piattaforma autorevole e accessibile per chi vuole approfondire temi legati alla sostenibilità, offrendo soluzioni pratiche e modelli emergenti per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, l’uso responsabile delle risorse e la trasformazione economica e sociale.

“Mezzo Pieno”: un podcast per una narrazione positiva

Tra le novità più rilevanti del progetto c’è il lancio di un podcast settimanale in collaborazione con WILL Media. Con un approccio leggero ma rigoroso, il podcast mira a distinguersi dalle narrazioni allarmistiche, proponendo una visione ottimista e basata sui dati.

I temi trattati includeranno il Cambiamento climatico, l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e modelli di governance sostenibili.

L’obiettivo è ispirare un cambiamento positivo, fornendo strumenti e idee per affrontare le sfide ambientali con uno spirito proattivo e soluzioni concrete.

Un impegno concreto per il futuro

Con “Mezzo Pieno”, il Gruppo EcoEridania ribadisce la sua missione di fungere da catalizzatore per il cambiamento, promuovendo una transizione verso modelli economici e sociali più inclusivi e responsabili. Il progetto si pone come punto di riferimento per aziende, istituzioni e cittadini interessati a contribuire al progresso sostenibile.