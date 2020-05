Ecco nuova ordinanza Toti: via libera per attività propedeutica a riaperture di lunedì 18

Regione Liguria stasera ha pubblicato sul suo sito web l’ordinanza numero 28/2020 avente a oggetto: “ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVA A INTERPRETAZIONE ATTUATIVA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 26 APRILE 2020”.

Ecco il testo integrale della nuova ordinanza, in vigore da domani e fino alla mezzanotte di domenica 17, scaricabile QUI.

In sostanza, in Liguria viene consentito a quasi tutti di riaprire per l’attività propedeutica a lunedì 18 maggio, quando è prevista la ripartenza per molti esercizi pubblici e commerciali.

Inoltre, vengono ampliati gli spostamenti consentiti sul territorio regionale.

“Domani – ha spiegato il governatore Giovanni Toti – avremo un più chiaro calendario degli eventi che si susseguiranno la prossima settimana. Regione Liguria si prepara da lunedì 18 maggio alla riapertura dei negozi al dettaglio, di estetisti, parrucchieri, ristoranti e bar, in attesa che da Roma arrivino le linee di sicurezza Inail di cui c’è bisogno per ripartire in piena sicurezza”.