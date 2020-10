Ecco la nuova ordinanza valida sulle quattro aree del Comune di Genova

Ecco la nuova ordinanza, la 2020-241 per alcune aree di Genova firmata oggi dal sindaco Marco Bucci.

Le aree interessate sono il centro storico (diviso in due zone), la parte bassa di Sampierdarena a sud di via Cantore, Certosa e Rivarolo.

L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione del Covid in quei quartieri della città dove è stato trovato il più alto tasso di positività e dove ci sono maggiori assembramenti.

L’ordinanza entra in vigore alle ore 21 di oggi, giovedì 22 ottobre e resterà attiva fino al 13 novembre.

Ecco l’ordinanza da scaricare QUI

In pratica dalle 21 alle 6 del giorno successivo viene disposta chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di acceso ad esercizi commerciali e alle abitazioni private.

E’ permesso recarsi nelle zone individuate dalla misura per andare a trovare parenti, amici e conoscenti.

In tali arie non verranno consentiti soste e assembramenti. In pratica sarà vietato passeggiare senza una meta prefissata.

Non è necessario portare con sé l’autocertificazione.

Ecco le aree e le vie interessate dall’ordinanza

Certosa e Rivarolo:

Via Benedetto Brin (compresa), Viale Michelangelo Buonarroti (inizio compre so), Via Virgilio (compresa), via Ludovico Ariosto (compresa), via Aulo Persio (compresa), via S. Bartolomeo della Certosa (compresa), via Ausonio Vedovi (compresa), via Mansueto (compresa), p.le Palli (compresa), via Sergio Piombelli ( compresa fino a intersezione con p.le Palli), via Teresio Mario Ca nepari (compresa), p.le Emilio Guerra (compresa), via Rossini (compresa), via Gastone Pisoni (compresa), via Faliero Vezzani ( compresa fino altezza via Pierino Negrotto Cambiaso), piazza Durazzo Pallavicini (compresa), via Celesia (compresa), via Teresa Durazzo Pallavicini (compresa), Giardini Guer ra (compresa), via Germano Jori (compresa), p.za Petrella (compresa), via Certosa (compresa), via Gaz (compresa), via Garello (compresa), via Piombi no per ritorno a Brin (compresa).

Centro Storico (diviso in due zone):

ZONA 1: via Gramsci via Alpini d’Italia via Fanti d’Italia via Andrea Doria piazza Acquaverde via Balbi piazza della Nunziata via Cairoli via San siro via della Maddalena via dei Macelli di Soziglia via degli Orefici via Banchi via Pon te Reale piazza Caricamento, (tutte escluse)

ZONA 2: via Turati (esclusa), via S. Lorenzo (esclusa), salita Pollaiuoli (esclu sa), Piazza Ferreto (esclusa), via S. Donato (esclusa), stradone S. Agostino

Documento firmato digitalmente (escluso), piazza Sarzano (esclusa), via Santa Croce (compresa), piazza S. Giacomo Marina (compresa), via delle Grazie (compresa), piazza S. Giorgio (compresa), via Turati (esclusa).

Sampierdarena:

P.za Masnata (compresa), Via Tavani (compresa), Via Spataro (compresa), Via Pacinotti (compresa), Via Sampierdarena (compresa), Via P. Chiesa da V.Sampierdarena a Via Fiamme Gialle (compresa), Via Fiamme Gialle da V.P. Chiesa a V. di Francia (compresa), Via di Francia (compresa), fra Via F. Gialle e Via Dottesio (compresa), Via Dottesio (compresa), Via Pedemonte (com presa), Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (compresa), Via Ro lando (chiude il perimetro sino a P.za Masnata) (compresa).