È uscito L’amore arriva solo di domenica

È uscito L’amore arriva solo si domenica, il nuovo brano della cantante umbro-sarda Muriel, attualmente anche in rotazione radiofonica

È uscito L’amore arriva solo si domenica, nel video di “L’AMORE ARRIVA SOLO DI DOMENICA” sono protagonisti la stessa Muriel, l’attore e cantante Mario Ermito e la cantautrice e attrice Roberta Faccani. Le vivaci immagini raccontano una relazione amorosa ostacolata dalla routine quotidiana.

«Dopo il periodo buio che abbiamo vissuto con la pandemia, con il mio team abbiamo voluto puntare sull’allegria, sulla vivacità e sui colori – racconta MURIEL – Vi ricordate la canzone “Chi non lavora non fa l’amore” di Adriano Celentano e Claudia Mori? Oggi potremmo dire il contrario: “chi lavora non fa l’amore”. La società è cambiata, nell’era della frenesia e del consumismo ci allontaniamo inevitabilmente dal nostro partner. Tutto questo tran-tran impedisce quello che una volta era sacrosanto, cioè vivere la quotidianità in casa, che si vive anche sotto le coperte».

“L’amore Arriva Solo Di Domenica” si caratterizza per il suo sound pop allegro, reso ancora più coinvolgente grazie all’interpretazione di Muriel.

Il brano è prodotto da Bandidos Records e il mastering audio è stato affidato a Giovanni Versari (Muse, Brunori Sas, Franco Battiato, Vinicio Capossela). Il testo e la musica sono stati scritti da Roberta Faccani (ex voce dei Matia Bazar e nota per i musical “Rent”, “Pinocchio il grande musical”, “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” e “Zerovskij”). Giordano Tittarelli è co-autore per la parte musicale e arrangiatore del brano.

“L’amore arriva solo di domenica” è attualmente al 5° posto nella classifica TOP10 EMERGENTI Classifica Video Indipendenti Italiani e al 12° posto nella classifica TOP50 EMERGENTI Classifica Indipendenti Italiani.

Muriel è una interprete, attrice e performer nata a Perugia. La sua passione per la musica si manifesta alla tenera età di 4 anni con il suo primo casting per baby talenti e lo studio del canto. Nel 2006 inizia la sua attività musicale sia come solista che come duo con il nome d’arte “Muriel cantante live show”. Nel 2009 è co-ideatrice del talent show “Umbria ha talento”, trasmesso su Tef e Umbria TV e si classifica tra i primi 3 alla trasmissione “Debutto” di Toscana TV.

L’anno seguente partecipa alla trasmissione “Street Voice” in onda su All Music Tv classificandosi tra i primi 3 finalisti per la regione Umbria e vince il premio “Superstar” dell’Accademia Umbria nella sezione canto. Partecipa a diversi seminari tenuti da Mogol e inizia a scrivere i suoi brani, che saranno contenuti nello show “Tra sogno e realtà”. Nel 2015 è tra le finaliste nazionali del talent show “Motivi loves music”, presentato da Jo Squillo e Debora Villa.

Lo stesso anno presenta a “Sanremo Doc” l’inedito “L’amore non fa rumore” scritto da Gianni Drudi, ricevendo il premio come miglior inedito. Apre la serata di gala del Festival del Cinema di Spello e diventa direttore artistico della trasmissione “Gold Talent” in onda su Umbria TV.

Nello stesso anno canta per il concerto benefico “L’Umbria nel cuore” e apre i concerti di Fiordaliso e Francesco Baccini. Si diletta inoltre come attrice in tv (“Don Matteo”, “La Terza Verità”) e al cinema (“Lezioni di Cioccolato”). Dallo scorso anno ha intrapreso un percorso di vocal coaching con Roberta Faccani e il suo metodo di canto la “Fabbrica del Cantante Attore”.