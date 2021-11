Lavori in corso in via Gramsci ad Alassio. 252mila euro per completare l’intervento nell’ultimo tratto di strada.

Lavori in corso in Via Gramsci, iniziati ieri mattina. Si tratta del vicolo fino a via Milano, con lo slargo davanti a Palazzo Morteo e alla Pinacoteca Levi.

Negli ultimi mesi completati i lavori di riqualificazione su tutta la Passeggiata Baracca: pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, eliminazione delle barriere architettoniche – e con essa di tutti i vicoli che dal mare conducono nel centro storico cittadino.

Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, spiega:

“Con l’occasione, con successivi interventi abbiamo ripristinato anche alcuni percorsi adiacenti alla passeggiata. Restava un ultimo tratto della via Gramsci, prospiciente la Pinacoteca Levi e fino all’incrocio con Via Milano.

Ieri mattina il via ai lavori per il ripristino della pavimentazione in basole e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo per completare l’opera di riqualificazione di Via Gramsci, per un importo complessivo di € 252.000”.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, commenta:

“Prosegue l’intervento di riqualificazione, non solo di Passeggiata Baracca ma di tutte le passeggiate cittadine e dei caruggi della nostra città, impegno preso in campagna elettorale e portato avanti da subito.

Quest’ultimo intervento, inoltre, ha il pregio di ricomprendere anche lo slargo davanti all’ingresso di Palazzo Morteo, pregevole esempio di architettura barocca ligure, che ospita la Pinacoteca Levi.

Con lo stesso intervento, inoltre, termineremo anche gli arredi di Passeggiata Baracca, con la nuova ringhiera”.

Sempre in mattinata sono stati eseguiti i lavori di pulizia del verde nei pressi del campo di Loreto.