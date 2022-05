E’ uscito “LACRIME DOLCI”, il nuovo singolo di GIULIA PENNA, brano pop che svela l’artista, e racconta un’esperienza personale.

E’ uscito “LACRIME DOLCI”, il nuovo singolo di GIULIA PENNA.. «Siamo campioni a farci “male”! Le lacrime sono dolci perché a volte non riusciamo a fare a meno di quel dolore che chiamiamo amore. Non riusciamo a fare a meno di una relazione o di un rapporto sbagliato che possiamo avere con noi stessi o con gli altri – racconta Giulia Penna – In questo nuovo brano viene alla luce una parte buia di me che ho vissuto in un momento di confusione e che ho superato chiedendo aiuto. Non si tratta di una banale storia d’amore; c’è molto di più dietro».

Pubblicato in occasione della partenza del mese dedicato al benessere psicologico, “Lacrime dolci” nasconde, infatti, dietro la metafora del racconto di una storia d’amore, un invito a non nascondersi e chiedere un supporto nei momenti in cui ci sentiamo più fragili e vulnerabili.

È online anche il videoclip ufficiale del video, al seguente link: https://youtu.be/hjP-XgEH9ao. Il videoclip, girato da Paolo Blarzino e Yosif Keshk, ha un respiro internazionale e racconta anche come, nelle difficoltà, l’aiuto arriva prima di tutto dalle persone che ci sono più vicine. Si vedono, infatti, le amiche Giulia che arrivano da lei per sostenerla, riuscendo alla fine a strapparle un sorriso e cantando a squarciagola il ritornello del brano.

Le coreografie del videoclip di “Lacrime Dolci” sono state realizzate da Matteo Addino, coreografo internazionale e direttore della Naima Academy di Genova.

Giulia Penna è una cantante romana poliedrica e versatile, che cura personalmente ogni aspetto musicale e visivo dei suoi progetti artistici. Genuina nell’animo, ma ribelle nell’attitudine, Giulia con le proprie canzoni sfida le convenzioni e gli stereotipi, non avendo paura di mostrarsi nella sua naturalezza e spontaneità. Ama da sempre cantare, per lei la musica ha rappresentato un modo magico per evadere da una realtà stretta e trovare un mondo in cui fosse possibile realizzare i suoi sogni. La sua scrittura rispecchia una personalità vera, un animo sensibile e profondo e la voglia di raccontare la sua storia mostrando punti di forza e fragilità; ma anche un vulcano di energia e divertimento. Giulia Penna è un’artista in continua evoluzione che ama sperimentare e percorrere strade mai battute. Per questo il nuovo singolo “Lacrime dolci”, scritto con Federico Baroni e Gianmarco Grande, produttore del brano, segna una nuova svolta nella sua carriera artistica.