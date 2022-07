È uscito “LA LOTO”, il nuovo singolo della cantautrice e attrice TINI, Artist of the Year 2020 di Billboard Argentina

È uscito “LA LOTO”, il nuovo singolo della cantautrice e attrice TINI. TINI non si è fermata un istante dall’uscita del suo ultimo album “TINI TINI TINI”. Il disco si è classificato #4 nella Top Global Album Debut Chart su Spotify ed è stato certificato 2x Diamante in Argentina, nove volte Platino in Cile e Oro in America Centrale.

Ha anche ricevuto un totale, ad oggi, di oltre 2.3 miliardi di ascolti. Tra le ultime hit di TINI c’è il singolo “Matilda Foto” feat. Manuel Turizo, il brano “Miènteme” con la cantante argentina Marìa Becerra.

Dopo aver fatto uscire il suo album di debutto nel 2016, TINI è diventata un fenomeno globale, con un seguito social di più di 34 milioni di followers e oltre 4 miliardi di visualizzazioni e stream. Nel 2020 TINI è stata l’Artista dell’anno di Billboard Argentina e la prima artista argentina su Spotify.

Ha girato in tour l’Europa e l’America Latina nel suo Quiero Volver tour tra il 2019 e il 2020, con nove spettacoli sold-out al Luna Park di Buenos Aires, diventando la prima cantante argentina a fare questo numero di sold-out al Luna Park. È stata anche coach con Alejandro Sanz nella stagione del 2020 di La Voz (The Voice) in Spagna.

L’ultima uscita di TINI è il suo album TINI TINI TINI; tutte le canzoni sono state scritte col supporto dei noti produttori e cantautori Andrea Torres e Mauricio Rengifo, premiati Produttori dell’Anno ai Latin GRAMMYs® del 2020.

TINI ha lavorato con artisti del calibro di Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Karol G, Cali y El Dandee, Alesso, Morat, R3HAB, Greeicy, Lalo Ebratt, María Becerra, Álvaro Soler, Jonas Blue, Reik, Aitana, Ana Guerra, Mau & Ricky, Ovy on the Drums, KHEA, e Nacho.

Cantante, cantautrice, attrice e attivista pluripremiata, BECKY G è nata per il palcoscenico, e la sua variegate carriera sta prendendo una forma iconica. Tra i risultati della superstar venticinquenne si ricordano due prime postazioni sul Billboard Latin Airplay Charts (“Mayores” & “Sin Pijama”), un ruolo da protagonista in “Power Rangers”, un ruolo da ospite nella serie Emmy-winner “Empire” di Fox TV, il suo brano di bellezza Treslùce e il suo Facebook Watch show “Face to Face with Becky G”.

Ha girato in tour con Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony, e Jason Derulo, e ha registrato collaborazioni con Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Prince Royce, Pitbull, e CNCO, tra gli altri. Becky ha vinto gli American Music Award come Favorite Latin Female Artist per due anni di fila (2020 e 2021) e il E! People’s Choice Award come The Latin Artist of 2020.

Ha vinto I Latin AMA come Favorite Female Artist per due anni di fila, (2018 e 2019) e ha ricevuto il Latin AMA come Favorite Urban Song (per “Mayores”) nel 2018. Le è stato anche dato lo YouTube Diamond Play Button per aver superato i 10 milioni di follower sulla piattaforma (ora ne ha oltre 18 milioni).

È nipote di immigrati messicani, nata e cresciuta a Inglewood, California, Becky conosce la fatica ed è molto attenta alla sua comunità. Usa la sua grande piattaforma per parlare di ineguaglianze e sollevare l’attenzione su questioni sociali, compreso il movimento Black Lives Matter e I DREAMers, e ha deciso di restituire alla sua comunità quello che può. Becky ha ottenuto il premio per Agent of Change ai 2020 Premios Juventud (Latin Youth Choice Awards) per il suo attivismo e per aver usato la sua piattaforma per ispirare cambiamenti positivi.

Nel 2019 ha accettato il Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards per il suo successo come giovane artista che ha raggiunto l’apice del successo in un breve period di tempo. È stata anche riconosciuta dalla Latin Recording Academy come una delle Leading Ladies in Entertainment (2018) e dalla sua città natale Inglewood, California per i suoi contribute alla comunità ispanica: è stata riconosciuta da Rolling Stone come una dei “18 Teens Shaking Up Pop Culture” ed è una dei “21 under 21” di Billboard.

La star dai molti talenti è stata ospite di molti prestigiosi show nel corso degli anni, inclusi gli European Music Awards (MTV) del 2019 e il Latin GRAMMI Ellas TV special. Nel 2020, ha realizzato il suo “E La Sala” podcast con Amazon Music – live dal suo salotto durante il lockdown. Con ogni episodio, Becky ha donato 10mila dollari a un ente di beneficenza di sua scelta, parlando con ospiti di alto livello, dalla Vicepresidentessa Kamala Harris sulla politica fino alla star del reggaeton J Balvin sulla salute mentale.

Recentemente ha fatto uscire il suo primo Facebook Watch show, “Face to Face with Becky G,” e la sua prima intervista è stata a Demi Lovato. Dopo aver fatto uscire una linea di trucchi di grande successo per il brand Colouropo, Becky G recentemente ha lanciato il suo brand personale, Treslùce. Treslùce Beauty crea, celebra e supporta il patrimonio culturale latino con formule ad alta performatività, ecologiche e vegane che offrono performance artistiche di grande impatto.

Treslùce è ispirata dall’eredità messicana di Becky, e vuole celebrare tutta la cultura Latina.

Becky è attualmente brand ambassador per Xfinity Comcast e Michelob Ultra Pure Gold. Il suo album di debutto Mala Santa è uscito nell’ottobre 2019 ed è stato certificate otto volte disco di platino negli Stati Uniti, disco di platino in Spagna, e d’oro in Messico.

Dal suo debutto in Brasile sei anni fa, ANITTA è diventata l’artista di punta di una nuova generazione di musica Latino Americana. Come più grande popstar donna ad essere uscita dal Brasile, ha raggiunto 55 milioni di follower su Instagram e oltre 15 milioni di iscritti su Youtube, ottenendo più di 5.6 miliardi di visualizzazioni. Anitta è stata nominata tra I 15 cantanti più influenti sui social media da Billboard.