E’ scattata l’allerta rossa per maltempo: le disposizioni

Questa mattina è scattata l’allerta rossa per temporali su quasi tutta la Liguria, tranne sul centro-levante che scatterà alle 12.

Sono attesi temporali e mareggiate, anche se la paura principale è quella dei movimenti franosi.

In serata e nella notte c’è stato qualche piovasco abbastanza leggero.

Sono caduti in particolare, 35.8 mm di pioggia a Montalto Ligure, 34.6 mm a Ceriana, 29.8 mm a Campo Ligure, 28.4 mm ad Urbe – Vara Superiore, 26.2 mm Borgomaro, 23.6 mm Ranzo, 22.4 mm, Prai 20.4 mm, Colle D’oggia 20.0 mm Barbagelata.

Vento a 88 km/h sul Turchino; mentre le temperature sono decisamente sopra le medie stagionali: Genova 14.1, Savona 11.9, Imperia 12.4 e La Spezia 11.8.

Ed ecco l’allerta meteo nei dettagli emanata da Arpal: Ponente (zona A): rossa dalle 8 alle 21 e arancione 21 alle 24 (tutti i bacini).

Centro Ponente (zone B e D): rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 (tutti i bacini).

Centro Levante (zone C e E): venerdì 20 dicembre (bacini piccoli e medi). poi rossa dalle 12 alle 24 (tutti i bacini).

Quella che sta sopraggiungendo sulla nostra regione e che durerà per tutta la giornata, è una perturbazione molto intensa e sarà necessario osservare la massima prudenza.

Sono, infatti, attesi picchi da oltre 200 millimetri in 14 ore con la costa, tra il centro e il ponente della regione interessata da una mareggiata.

Le disposizioni:

L’autostrada A6 sarà chiusa in via precauzionale nel tratto compreso tra i caselli di Savona e di Altare dalle 8:00 fino alla cessazione del relativo stato di allerta. A comunicarlo è la stessa Autostrada dei Fiori in “seguito del bollettino emesso con l’avviso di criticità idrogeologica con allerta meteo rossa nell’area del Savonese e in ottemperanza di quanto disposto, in tali casi, dal Piano Speditivo della viabilità del tratto sud dell’Autostrada A6 a seguito della frana in località Madonna del Monte sottoscritto da tutti gli enti interessati presso la Prefettura di Savona lo scorso 28 novembre”.

Le scuole interessate dall’allerta rossa resteranno chiuse.

Con la chiusura dei cantieri, a Genova si fermeranno anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera.

Chiusi cimiteri, impianti sportivi, musei, biblioteche, parchi e mercati all’aperto.

Sospesi eventi e manifestazioni e nel calcio rinviata Spezia-Cremonese di serie B.

Si fermano dalle 8 anche le attività in porto a Genova e Savona, per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato dai sindacati.

Mentre in porto alla Spezia non ci sarà di nuovo sciopero con un presidio valuterà la situazione della sicurezza.

Disposto a Genova il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro.

Le scuole interessate dall’allerta rossa resteranno chiuse. Qualche incognita sulla passaggio dall’allerta arancione alla rossa. Ecco l’elenco.

Buona parte degli ambulatori dell’Asl3 resteranno chiusi. Ecco l’elenco.

Le disposizioni dei treni.

Le modifiche al servizio di amt a Genova.

Le disposizioni in alcuni comuni della Liguria