Allerta rossa, le strutture Asl3 chiuse

Sono diverse le strutture di Asl3 che resteranno chiuse al pubblico a causa della allerta rossa nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre.

Ecco l’elenco.

Cogoleto (Distretto 8): Poliambulatorio via Isnardi 3

Arenzano (Distretto 8): Poliambulatorio di Piazza Golgi 26r

Campo Ligure (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

Rossiglione (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

Masone (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale Via Camozzini 15

Zona Voltri (Distretto 8): Casa della Salute piazza Odicini 4

Zona Voltri (Distretto 8): URP/Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95r

Zona Voltri (Distretto 8): Centro Salute Mentale Via Lemerle 17

Zona Pra’ (Distretto 8): Palazzo della Salute di Villa De Mari, via De Mari 1b

Zona Pra’ (Distretto 8): ambulatorio Medicina dello Sport, via Prà 64r (all’interno della fascia di rispetto).

Zona Pegli (Distretto 8): Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41.

Zona Sestri Ponente (Distretto 9): Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7.

Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80.

Zona Bolzaneto (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Bonghi, 6

Zona Certosa (Distretto 10): Poliambulatorio Via Canepari 64r

Busalla (Distretto 10): piazza Malerba 8 chiusa dalle ore 11.45 (consultorio chiuso per l’intera giornata).

Borgo Fornari – Comune di Ronco Scrivia (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130.

Zona Caricamento – Centro storico (Distretto 11): Centro prelievi Asl3-Osp. Evangelico presso ACISMOM (Ordine di Malta), vico a sinistra di S. Pancrazio 2.

Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30A.

Zona Marassi (Distretto 12): via Canevari 38-168 A/R

Zona Staglieno (Distretto 12): Centro Prelievi ASL 3 presso struttura J&B Rad (ex Cidimu) Passo Ponte Carrega 30 r

Zona Struppa – Valbisagno (Distretto 12): Palazzo della Salute di Via Struppa 150.

Zona Quarto (Distretto 13): sospensione accessi modulo diurno presso Reparto Speciale Disabili e sospensione trasporti per visite specialistiche esterne dei pazienti ospitati nel Reparto Disabili e Centro Alzheimer.

Gli utenti prenotati per visite o accertamenti nelle strutture indicate verranno ricontattati per fissare un nuovo appuntamento. I Sert saranno aperti per la somministrazione delle terapie nei consueti orari, ad eccezione del Sert di Via Canevari.

Gli utenti del Sert per le terapie (compresi esami urine per patenti) possono recarsi al Sert di Piazza Dante 5.

Inoltre saranno sospese in via cautelativa su tutto il territorio di Asl3 anche le attività dei Centri Diurni, delle Cure Palliative, Cure Domiciliari (in Valle Scrivia sospese a partire dalle 11.45), Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio e ambulatorio mobile (servizio zona rossa).

Gli Ospedali di ASL 3 (Ospedale Villa Scassi Sampierdarena, Ospedale Padre Antero Micone Sestri Ponente, Ospedale Gallino Pontedecimo, Ospedale La Colletta Arenzano) non chiudono nessun servizio. Particolare cautela verrà applicata nelle dimissioni, che verranno organizzate tenendo conto delle zone di residenza del paziente. Il personale come di consueto è stato avvisato della possibilità di tramutare la reperibilità in guardia attiva per evitare spostamenti pericolosi nell’orario dell’allerta. Per le altre Strutture del territorio di ASL 3, aperte al pubblico, si raccomanda ai cittadini – comunque – di osservare le indicazioni della Protezione Civile e dei Comuni.