Allerta rossa, le modifiche ai treni in Liguria

Sulla base del bollettino meteo diramato da Arpal che prevede un livello di criticità rossa nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, si segnalano alcune modifiche ai treni che attraversano la Liguria.

Dalle prime ore del mattino la velocità è precauzionalmente ridotta a 30 km/h tra Genova Borzoli e Prasco Cremolino (linea Genova-Ovada-Acqui Terme), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora e, pertanto, una riduzione dell’offerta commerciale di circa il 25%.

La circolazione tra Prasco Cremolino ed Acqui Terme è sospesa con attivazione di un servizio sostitutivo con bus.

La velocità è precauzionalmente ridotta a 50 km/h anche sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo(via Altare,via Ferrania), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti e una riduzione dell’offerta di circa il 20%.

Circa 150 addetti di Trenitalia sono impegnati per l’assistenza e l’informazione alle persone in viaggio e nelle stazioni.

Trenitalia ha inoltre predisposto locomotive e treni diesel per garantire la mobilità in caso di peggioramento delle condizioni meteo.Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi in base all’evolversi delle condizioni metereologiche. Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 o tramite App Trenitalia.