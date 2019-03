E’ Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: aveva 49 anni

Keith Flint, Il cantante dei Prodigy, è stato trovato morto nella sua abitazione a Dunmow, Essex. Flint aveva 49 anni. A riferilo il Daily Star.

“Siamo stati contattati poco dopo le 8 di questa mattina per constatare le condizioni di un uomo in un’abitazione a Brook Hill. Al nostro arrivo, è stata dichiarata la morte di un uomo di 49 anni. I parenti sono stati informati. La morte non è stata giudicata sospetta e presto il coroner presenterà un dossier”, questo quanto dichiarato dalla polizia dell’Essex.

Keith Flint ha raggiunto il successo negli anni ’90 con i The Prodigy, il cui disco di maggior successo, The Fat of The Land del 1997, li ha portati all’attenzione della scena musicale mondiale.