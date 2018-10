E’ morto il cantante francese Charles Aznavour. Il cantante il cui vero nome era Shahnour Vaghinagh Aznavourian, era armeno ed aveva 94 anni.

Fu Edith Piaf a scoprirlo e lo portò in tournée in Francia e negli Stati Uniti fino a quando non si mise in luce nel dopoguerra come cantautore.

il suo riconoscimento mondiale arrivò nel 1956 all’Olympia di Parigi con la canzone Sur ma vie: uno strepitoso successo che gli permise di entrare nella storia come monumento della canzone francese.