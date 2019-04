Non ce l’ha fatta una donna di 82 anni che è caduta dalla finestra del suo appartamento in via Graffigna ad Arenzano.

L’anziana è morta dopo il suo arrivo in ospedale al San Martino.

Da una ricostruzione dei fatti, l’anziana stava lavando i vetri quando per cause ancora in fase di accertamento è caduta da un’altezza di circa 4 metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino in l’elicottero è spirata poco dopo.