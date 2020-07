E’ mancato il noto bodyguard genovese Francesco Boccuni

Il cordoglio del popolo della notte genovese e del cantante Giuliano Sangiorgi

E’ mancato, sembra colpito da un malore, la scorsa notte, Francesco Boccuni, noto bodyguard dei locali genovesi. Personaggio a tratti controverso, pugliese di Taranto ma di adozione genovese, era il titolare dell’agenzia Main Agency.

La notizia è esplosa in rete e sta facendo il giro dei social. Tante le note di ricordo e condoglianze di titolari di locali, pr e popolo della notte.

Condoglianze alla famiglia.

La notizia viene anche data da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, gruppo musicale per cui Boccuni faceva da sempre il servizio di sicurezza.

“Ci conosciamo da una vita – scrive su Facebook Giuliano Sangiorgi – sei fratello di mio fratello @antonioboccuni010 francesco, quindi mio fratello… non avevamo una foto insieme e qualche giorno fa, sono stato proprio io a chiederti uno scatto insieme, perché ne avevo bisogno, forse di trattenerti a me con qualche stupido pretesto…”

Alessio scrive su Fb: “Tanta tristezza…. Un abbraccio grande dal tuo “tacco” 💜💜Francesco Boccuni”

“Ho appena saputo che è mancato Francesco Boccuni non ho parole !!! Ovunque tu sia , sappi che il mio pensiero ti sarà sempre vicino !!! Riso Cozze e Patate era la nostra parola d’ordine. Mi mancherai !! Condoglianze a tutta la famiglia”, scrive un ristoratore.

Walter: “ti voglio ricordare così ❤️…che cerchi di fare l’arrabbiato con me…ma poi non riuscivi mai a trattenerti e sorridevi solo come tu sapevi fare ❤️ te ne ho fatte passare di tutti i colori e me le ha perdonate sempre tutte…dicendomi solo con te stronzo non riesco ad essere arrabbiato ❤️ r.i.p. amico mio te lo meriti”.

Charlie: “Non riesco a pensare …a scrivere… nulla…solo una grande tristezza 😢😢 Volerai alto come sempre Fra! ❤️❤️R.I.P.❤️”.