E’ mancato Di Vincenzo, editore di Minigoal: vivaio del giornalismo genovese

Lutto nel mondo dello sport e del giornalismo genovese. La scorsa notte è mancato Pantaleo “Lino” Di Vincenzo, fondatore ed editore dello storico settimanale Minigoal. L’anno prossimo avrebbe compiuto 80 anni. I funerali si terranno domani alle 14 nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Struppa.

Nelle edicole di tutta la Liguria ogni martedì dal 1980, Minigoal, per volere del suo editore, non ha solo a cuore i piccoli giocatori ma promuove e divulga l’attività calcistica tra circa 50.000 giovani della fascia compresa tra gli 6 e i 35 anni, senza tralasciare tutti gli addetti ai lavori (Federazioni, Società sportive, Arbitri).

Un successo che, grazie all’impegno e alle intuizioni di “Lino”, è sopravvissuto alla crisi dell’editoria e ha visto superare i 1228 numeri consecutivi di pubblicazione.

“Hai la passione per il calcio? Vorresti raccontarne le vicende? Minigoal ti offre questa interessante opportunità che potrebbe anche aprirti nuovi orizzonti in futuro” è stato uno degli slogan di successo di “Lino” che dal 1980 aveva accolto in redazione tanti giornalisti in erba.

Il settimanale Minigoal è stato quindi una palestra per i giovani genovesi che si sono cimentati per la prima volta nel mondo del giornalismo, dei quali l’editore Di Vincenzo andava orgoglioso.

Tra loro anche Alessio Da Ronch, Fabrizio Cerignale, Augusto Boschi, Guido Filippi, Gianluca Scaduto, Andrea Boldrini, Marco Benvenuto, Diego Ponzè, Fabrizio Graffione, Matteo Gerboni, Emmanuele Gerboni, Paola Balsomini, Simone Gallotti, Matteo Basile, Alberto Rigoni, Francesco Gambaro, Giancarlo Moscatelli, Celestino Santomauro, Luca Rolandi, Luca Di Francescantonio, Chiara Barbieri, Luca Lavagetto, Eugenio Modesto, Marco Molinari, Matteo Politanò, Federico Falasca, Valentino Medagliani, Piero Mantero.

Condoglianze alla famiglia Di Vincenzo dallo staff e dai giornalisti di LN.