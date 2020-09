E’ calato il sipario su “Libri Naviganti” a Chiavari

Libri Naviganti chiude con un ospite d’eccezione, Giuliano Montaldo e con un arrivederci al 2021 che vedrà un progetto culturale di ampio respiro

Si è conclusa ieri sera la rassegna “Libri naviganti – Serate in banchina a tu per tu con l’autore” promossa dal marina resort Marina di Chiavari – Calata Ovest, con il patrocinio del Comune di Chiavari e della Società Economica. Il format dell’incontro con l’autore, svolto come una piacevole conversazione in banchina sul fare del tramonto è piaciuto al pubblico, che in entrambe le serate è rimasto letteralmente catturato dalle storie proposte dai due scrittori: venerdì Ciro B. Linardo con il suo “#Procidanondevemorire – Un saharawi con il mare nel cuore” e ieri sera Giorgio A. Chiarva autore di “Amadeo Peter Giannini. Il banchiere galantuomo”. Due libri differenti, ma entrambi coinvolgenti, che hanno offerto spunti di riflessione su vari temi: dalla storia, ai diritti umani; dalla migrazione alla geopolitica. Il piacevole salotto letterario in riva al mare (grazie all’allestimento de La casa e il mare) si è concluso con una degustazione offerta dall’azienda La Ricolla di Daniele Parma, che ha voluto sostenere il progetto.

<Queste due serate sono state un primo banco di prova per un progetto culturale di più ampio respiro, che abbiamo in animo di realizzare come Marinedi Group, al quale stiamo lavorando e che lanceremo nel 2021. Siamo felici che il pubblico abbia dimostrato interesse e che ci abbia incitati ad ampliare l’offerta di questo tipo di appuntamenti> chiosa Renato Marconi, fondatore e amministratore del network della portualità turistica.

La presentazione di ieri sera ha visto anche la partecipazione di un ospite d’eccezione, il regista Giuliano Montaldo, che con i suoi interventi ha affascinato la platea.