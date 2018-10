E’ Bellucci il nuovo allenatore dell’Albissola

Tra tanti pretendenti l’ha spuntata l’ex blucerchiato

Crisi risolta in seno all’Albissola, compagine ligure neo promossa in serie C.

Dopo che ventiquattro ore fa era stato allontanato Fossati (un solo punto in sette gare), la dirigenza biancocelesti ha scelto il suo successore.

Si tratta di Claudio Bellucci, ex attaccante ben conosciuto in Liguria visto che è stato una colonna della Sampdoria.

Dopo l’ultima sconfitta per 2-0 di domenica scorsa ad Arezzo, la società ha deciso per il cambio i panchina, esonerando l’artefice della storica promozione in serie C Fabio Fossati.

Per Bellucci sarà la seconda chance su una panchina tra i professionisti.

L’ex giocatore, dopo diverse stagioni con i giovani della Sampdoria, nell’estate 2017 era stato chiamato alla guida dell’Arezzo, 2017 è stato assunto dall’Arezzo, ma dopo appena quattro giornate venne però esonerato, dopo solo 4 giornate foriere di una vittoria e tre sconfitte.

Bellucci esordire sulla panca domenica prossima nell’incontro contro la Pro Patria.

Franco Ricciardi

