E Bagnasco oggi celebra S. Messa a porte chiuse nella Chiesa dell’ospedale S. Martino

“Oggi alle ore 10 il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Metropolita di Genova, celebrerà la S. Messa nella Chiesa Nostra Signora delle Grazie e S. Caterina da Genova all’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova”.

Lo hanno annunciato i responsabili dell’Arcidiosei di Genova, sottolineando che la celebrazione avviene “senza partecipazione di fedeli e a porte chiuse”.

“In questo momento di intensa prova per l’emergenza sanitaria, la Direzione Generale dell’Ospedale San Martino, con il consenso delle Autorità civili, ha accolto volentieri la richiesta dell’Arcidiocesi di Genova.

Con la sua presenza, il Cardinale Arcivescovo desidera spiritualmente essere vicino ai ricoverati negli ospedali, al personale medico e agli operatori sanitari, che si stanno prodigando con competenza e generosità nell’assistenza dei malati di coronavirus.

La Chiesa prega per coloro che sono morti in questa epidemia, per i loro cari, per chi sta soffrendo disagi e solitudine e per tutti quelli che servono gli infermi e gli anziani”.