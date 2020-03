E’ arrivato il momento di fermarci e di rimandare

Non sono momenti semplici quelli che stiamo vivendo, dichiara Giuseppina Torre, rimandiamo tutto ciò che dovevamo fare a tempi migliori

Lo dobbiamo fare sia per proteggere la nostra salute sia la salute di chi amiamo di più. Approfittiamo di questo tempo che abbiamo a disposizione per fare tutto ciò che nelle nostre giornate frenetiche non riusciamo a fare: leggere un bel libro, guardare un bel film, ascoltare buona musica. Io sto a casa e spero lo facciate anche voi».

Con queste parole la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE lancia il suo messaggio di solidarietà attraverso un video pubblicato sui canali social. L’artista contribuisce a diffondere l’hashtag #iostoacasa e invita tutti i suoi sostenitori, e non solo, a comportarsi responsabilmente in un momento in cui la collaborazione di tutti è fondamentale per il nostro Paese.