E’ andata alla grande, oltre 60 in gara a Celle

Annaluna Pittella e Riccardo Aquilino sono i più veloci dell’estate di Celle

Primo evento organizzativo proposto dal Centro Atletica Celle Ligure dallo “stop” imposto a fine febbraio… E si registra una gran voglia di ripartenza, di rimettersi in gioco.Partendo proprio dai più giovani, da quello che sarà il nostro futuro.E’ così che seguiamo con simpatia (ed un po’ di apprensione) i primi 50 metri da solo contro il cronometro di Giacomo Siri (classe 2018… come dire 2 anni) incerto se piangere per essersi trovato al centro dell’attenzione o sorridere per la felicità di avere èportato a compimento l’impresa.Decisamente più esuberante (ma si sa… le donne son più portate…) Sofia Ferro, già più matura… Lei di anni ne ha 3…

Nella fascia 4-5 anni in campo femminile si impone Emilia Siri mentre tra i maschi vittoria all’elvetico Samuele Ciotti, proveniente da Locarno.

La classifica per i 6-8 anni premia Rebecca Battaglia (Milano) ed uno dei giovani talenti del Centro Atletica Celle Ligure, Riccardo Rizzo, il rimo ad abbattere il “muro” dei 10 secondi (9.41 il suo crono, decisamente di tutto rispetto.

Nella categoria riservata ai 9-11 anni ad imporsi tra le girls è Giulia Giacobbe (Vado Ligure) in un ottimo 8.88. Tra i maschi sfida al centesimo tra il vincitore Ilias Lagreni (Atletica Gillardo) primo in 8.86 ed il milanese Jacopo Locati (8.87 all’arrivo).

Tra le ragazze si impone Luisa Nolasco (Atletica Gillardo), mentre fra i ragazzi emerge Gabriel Quattropani (Atletica Ceriale) (ottimo il suo tempo di 6.88).

Nella gara riservata alle cadette vittoria per la cellese Annaluna Pittella, che risulta anche la più veloce rappresentante del gentil sesso in questa giornata, aggiudicandosi la gara in 7.82.

Tra i cadetti vittoria per Alberto Ranzani da Cuggiono in 7.01.

Tra i grandi solo una lady in gara: Arianna Falco.

E la “doppietta di famiglia” sfugge per solo un centesimo. Infatti il marito di Arianna, Andrea Rossi, glorioso sprinter di solo qualche annetto fa, chiude in seconda posizione correndo in 6.69. Solo un centesimo di più della rivelazione di giornata, un altro cellese, Riccardo Acquilino, che sfreccia in 6.68. Podio dedicato alla coppia Carlo Agosto-Samuele reverdito, appaiati a 6.80.Complessivamente oltre 60 partecipanti per questa simpatica kermesse individuale a cronometro organizzata con il patrocinio del Comune di Celle Ligure nella insolita location della ex galleria ferroviaria su lungomare Crocetta.

E importante viatico per organizzatori e tecnici del Centro Atletica Celle Ligure per concentrarsi su una difficile ma motivante ripartenza.

Il periodo di difficoltà legato alla pandemia Covid19 è evidentemente ancora lontano dall’archiviazione, ma il Centro Atletica Celle Ligure prova a ripartire anche con l’organizzazione eventi (dopo aver ripreso gli allenamenti dei giovani iscritti al Centro Avviamento allo Sport sin dai primi giorni di Giugno).

Il tutto nel pieno rispetto delle norme preventive previste dal protocollo COVID.

Ecco quindi, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure, una versione tutta nuova de “IL PIU’ VELOCE DELL’ESTATE”, un evento a carattere promozionale (quindi principalmente rivolto a bimbi e neofiti, pur confidando nella presenza di qualche “specialista” che ricopra il ruolo di “guest star”), che verrà realizzato per la prima volta in modalità “a cronometro individuale”.

Rilevazione dei tempi per ogni singolo concorrente, tutti impegnati sulla distanza dei 50 metri. Classifiche differenziate per età, a partire dai 2 anni!!! Premi per tutti e soprattutto l’occasione per ritrovarsi e, appunto, ripartire insieme!!!Il ritrovo è fissato alle ore 17 in prossimità del Pennello (perché a Celle il molo si chiama così…).E, dalle 17.45 pronti via! Si può correre anche più volte, cercando di migliorarsi.