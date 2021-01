Due ragazzi cadono da un terrazzo a Molassana

Sembra stessero facendo una foto, quando la ringhiera ha ceduto

Per quanto riguarda la notte di Capodanno, da mezzanotte alle 8 di stamani si sono registrati 21 accessi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino, di cui 5 strettamente legati alla nottata.

In particolare due ragazzi che sono caduti da un terrazzo di casa a Molassana, da un’altezza di 3 metri.

Il primo maschio di 20 anni già dimesso con 7 giorni di prognosi per trauma toracico, il secondo maschio di 20 anni si trova ora in Osservazione Breve Intensiva al Pronto Soccorso, con trauma cranico, toracico e lombare e non è in pericolo di vita.

Sembra che stessero facendo una foto quando sono caduti in seguito al cedimento di una ringhiera.