Due punti per la Pallacanestro Sestri contro Cogoleto alla Tea Benedetti

Vittoria casalinga per la Pallacanestro Sestri di Coach Guida contro il Cogoleto Basket. Seagulls che allungano la striscia vincente e che si confermano alla guida del girone.

Una sfida condotta fin dai primi minuti quella della Tea Benedetti. Un parziale di 21-11 permette infatti ai Seagulls di chiudere in vantaggio nella prima frazione, gestendo anche nel secondo quarto con le due squadre che vanno a riposo sul 39-32. Nella terza frazione il break decisivo da parte dei sestresi, i quali accelerano e si portano sul +13. Alcuni problemi di falli impongono rotazioni differenti allo staff di Sestri, ma i padroni di casa gestiscono il vantaggio allungando nel finale. La sfida finisce sul risultato di 81-68.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei sestresi: «Abbiamo giocato una buona gara, certo, non abbiamo avuto continuità tecnica per i 40 minuti ma può essere fisiologico quando sei in controllo del punteggio. Due accelerazioni, nel primo e terzo periodo sono state decisive, poi anche per problemi di falli abbiamo sperimentato quintetti diversi ed è un po’ calata l’intensità, specialmente quella difensiva. Siamo comunque estremamente soddisfatti, quando si vince lo si è sempre, poi all’interno del risultato c’è la prestazione, a volte può essere eccellente a volte si può fare meglio».

PALLACANESTRO SESTRI vs COGOLETO BASKET 81-68 (21-11; 39-32; 64-51)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 5, Cavallaro 27, Zerbino, Muzzì 8, Fazio 4, De Paoli 6, Massabó, Pintus 7, Gallo 22, Khelifi 2, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Ass: Calvia.

COGOLETO BASKET: Zoppi L. 6, Torre, Anania 2, Calcagno 4, Zoppi S. 2, Bruzzone C. 21, Gorini 11, Ferretti 5, Boschetti, Patrone 8, Bruzzone F. 9. Coach: Robello.