Due positivi al Pronto Soccorso del San Martino, attivate procedure

Pronto Soccorso regolarmente operativo dopo le due positività riscontrate nel personale, attivate efficacemente le procedure di sicurezza

E’ regolarmente operativo e sicuro il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Lo comunica con una nota lo stesso ospedale.

“In seguito del riscontro di due casi di positività tra il personale – si legge in una nota – la Direzione Sanitaria ha immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza, come da prassi. La Medicina del Lavoro ha fatto scattare le procedure per sottoporre a tampone i professionisti venuti a contatto con i due positivi. Il tracciamento è stato rapido ed efficace, secondo le prime indagini interne, il contagio sarebbe avvenuto in un contesto esterno all’Ospedale.”

“L’attività del Pronto Soccorso – conclude la nota – non è stata minimamente inficiata da quanto accaduto. L’Ospedale e il Pronto soccorso sono quindi operativi e sicuri per prestare le cure necessarie a tutti i pazienti che ne avessero bisogno.