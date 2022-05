Due fine settimana di gare al bocciodromo di via Alba Loano. Il 14 maggio è in programma l’incontro Final Four 2022 del campionato di Serie B

Due fine settimana di gare al bocciodromo di via Alba Loano. Doppio fine settimana di gare presso il bocciodromo di via Alba a Loano. Il 14 maggio è in programma l’incontro Final Four 2022 del campionato di Serie B. Si affronteranno Boule du Jour, Aostana, Envie e Fossone “B.Rossi”.

Domenica 15 maggio, invece, si terrà la Coppa Pianfei Edile. La coppa vale come prima prova di selezione del Campionato Italiano di Categoria B Individuale. Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 13 maggio alle 23.59. La società prima classificata otterrà la Coppa Pianfei, mentre alla seconda andrà la Coppa La Loanese.

Domenica 22 maggio si disputerà la Coppa Hotel Villa Lina, valevole come seconda prova di selezione del Campionato Italiano Categoria C Individuale. Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 20 maggio alle 23.59. La società prima classificata otterrà la Coppa Hotel Villa Lina, mentre alla seconda andrà la Coppa La Loanese.

Per informazioni è possibile contattare Bocciofila La Loanese allo 019.673735 o via mail all’indirizzo bocciofilalaloanese@gmail.com.

Le competizioni sono state organizzate dall’Asd Bocciofila La Loanese in collaborazione con al Federazione Italiana Bocce.