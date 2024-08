Due aggressioni a minorenni nel giro di poche ore a Genova

A Genova, due minorenni sono stati vittime di aggressioni in due distinti episodi verificatisi a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il primo caso è avvenuto presso la stazione ferroviaria di Pegli, dove un ragazzo di 16 anni ha avvicinato un coetaneo, minacciandolo e costringendolo a consegnare il borsello, un paio di scarpe, una maglietta e un cappellino, tutti capi firmati.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore della rapina e a denunciarlo.

Il secondo episodio si è verificato all’alba in corso Italia, nei pressi dei Bagni Squash, dove una ragazza di 17 anni è stata aggredita e picchiata da due sconosciute. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice verde all’ospedale San Martino. Tuttavia, agli agenti delle volanti non è stata in grado di fornire una descrizione delle due aggressori né di spiegare il motivo dell’aggressione.