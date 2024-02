Drammatico incidente mortale in via Perlasca in Valpolcevera

50enne perde il controllo del mezzo e finisce a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo

Erano circa le ore 15 di oggi, sabato 17 febbraio 2024, quando, in via Perlasca, in Val Polcevera si è verificato un incidente mortale.

Un uomo sui 50 anni era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore, ed è finito a terra sbattendo la testa.

Il 118 ha inviato sul posto l’automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Rosa Rivarolese e Volontari del Soccorso della Fiumara.

Le condizioni dell’uomo, purtroppo, sono subito apparse disperate. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale medico.

La polizia locale ha chiuso via Perlasca in direzione monte all’imbocco da via Pieragostini sul ponte di Cornigliano per i rilievi e per la gestione del traffico nella zona, fortemente rallentato.

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti si tratterebbe un incidente autonomo senza altri veicoli coinvolti, ma sono in corso i necessari accertamenti per fare luce sulla dinamica. Non è escluso che l’uomo alla guida possa aver avuto un malore.