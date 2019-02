Dosi di coca al bancone, chiuso bar in via Assarotti. Arrestato titolare 50enne genovese

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, al termine di attività di indagine, hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un genovese di 50 anni, titolare di un bar in via Assarotti.

Gli investigatori, nel corso della perquisizione, avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale, hanno trovato 3,5 grammi circa di “cocaina” già suddivisa in 7 dosi.

Poco più tardi, hanno perquisito l’abitazione del 50enne , sita in via Gribodo a Marassi dove hanno trovato ulteriori 40 dosi della stessa sostanza stupefacente per un totale di 16 grammi e la somma in contanti di 750 euro in biglietti.

I Carabinieri hanno sequestrato il bar di via Assarotti poiché ritenuto luogo dove veniva svolta l’illecita attività di spaccio di droga.