Nuoto in Acque Libere: Campionato Italiano Estivo di Fondo Assoluto e di Categoria

Mercoledì 6 luglio si è svolto a Piombino il Campionato Italiano Estivo di Fondo in acque libere; in acqua per la DNL

ha partecipato Chiara Guarisco accompagnata da Anna Siccardi allenatrice della squadra. Dopo l’egregia prova

nella 5km con la rappresentativa Ligure, Chiara ha gareggiato sulla distanza di 2,5km. Le condizioni del mare erano

favorevoli ed hanno dato la possibilità alla giovane atleta della DNL di potersi esprimere al meglio. Chiara si

aggiudica il 10° posto in Italia nella Categoria Ragazzi Femmine e il 32° posto Assoluto. Un’ottima prestazione, una

gara eseguita perfettamente che chiude la stagione 2021/2022 del Nuoto di Fondo.

Tutti i risultati sono consultabili al seguente link:

https://fin2022.microplustiming.com/OW_2022_07_03-

07_Piombino_web.php?s=Q2hlY2tKc29uRm9yTG9hZE9uTWFpbihjb2RTdW1tYXJ5LCB0cnVlLCB0cnVlKTs=&cat=

ASF&page=054&spec=007&bat=001&td=STL1&hg=&descIT=QXNzb2x1dGkgRmVtbWluaWxlwqAtwqAyLDUgS20=

&descEN=QXNzb2x1dGkgRmVtbWluaWxlwqAtwqAyLDUgS20=&descFR=QXNzb2x1dGkgRmVtbWluaWxlwqAtwq

AyLDUgS20=&curCatSel_M_F=undefined

Nuoto Sincronizzato, la DNL anche a Trieste

l 2 luglio si è svolta a Trieste l’ultima manifestazione Nazionale estiva FIN di Nuoto artistico propaganda, categoria

Assolute. La Doria Nuoto Loano ha partecipato alla competizione con un doppio e un singolo; gli esercizi delle

ragazze hanno impressionato le allenatrici della squadra (Rossella Guaraldi, Samantha Narice e Selena Burlando)

con una serie di emozioni e vibrazioni percepite in ogni momento della competizione.

L’impegno e la determinazione delle ragazze hanno portato ad ottimi risultati; il doppio composto da Beatrice

Bonifaccini e Alessia Mascarino è arrivato al 5° posto, mentre Beatrice Bonifaccini ha guadagnato una medaglia

d’argento con l’esercizio singolo.

Trieste è stata l’ultima trasferta della squadra delle sincro della DNL che conclude quindi la stagione agonistica

2021/2022. Tutte le sincronette godranno di una breve pausa per ripartire più grintose e determinate di prima a

settembre.