Doppio incidente nella notte con mezzi pesanti sulla A10, alcuni feriti leggeri

Questa notte sulla A10 si è verificato un doppio incidente. Intorno all’una di notte due mezzi pesanti, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati all’altezza di Finale Ligure.

I mezzi pesanti viaggiavano in direzione Ventimiglia. Nello scontro sono rimasti feriti in modo leggero i due autisti.

Sempre in zona un altro tir si è scontrato con due macchine. Anche in questo caso è da accertare l’esatta dinamica: tre persone sono rimaste lievemente ferite. Sccorse sono state trasferite all’ospedale. Sul posto nella notte i tecnici di Autostrade che hanno provveduto a rimuovere dalla carreggiata i mezzi coinvolti.

Il tratto è rimasto chiuso per alcune ore proprio per pemettere la messa in sicurezza della strada.

Limitati i disagi al traffico, vista l’ora.