La classica “Regata di Colombo” è stata vinta da “Francy”, l’ Illimit di sei metri timonato da Francesco Gionavi. Il successo così è rimasto in casa della società organizzatrice la Lega Navale di Savona, presieduta da Franco Forzano. Al via una flotta di 21 splendide imbarcazioni. La tramontana a 18 nodi sulla linea di partenza ha strigliato a dovere gli equipaggi e qualcuna delle barche partenti ha pagato subito dazio: tre i ritiri ed una barca fra le favorite ha preso il via fuori tempo massimo e non è quindi stata classificata, azzerando completamente la Divisione ORC Crociera.

Al termine del primo giro il vento è salito a 20-25 nodi sulla boa ad un miglio al largo di Albisola rendendo la prova ancora più emozionante. Il Comitato di Regata è stato capitanato dal giudice FIV Stefano Carattino. Nella Divisione Gran Crociera il successo in tempo corretto è andato alla piccola Francy, con al timone di Francesco Gionavi della LNI Savona, che ha preceduto barche lunghe il doppio lasciando il secondo posto a Fylla, Hanse 371 di Gianfranco Gaiotti del Savona YC, e il terzo a Blue Witch, Baltic 38 di Carlo Roso, Valter Zunino e G. Barile della LNI Savona.

In tempo reale a tagliare per prima il traguardo è stata invece Fylla ben dieci minuti prima di Francy, che è arrivata solo settima in tempo reale, ma è stata poi premiata in tempo compensato. La strategia vincente di Gionavi è stata quella di evitare di farsi coprire e rallentare dalle vele delle avversarie più grandi e di prolungare il veloce bordo di partenza, quando le prime a virare erano state rallentate da una zona di scarso del vento. Come tradizione la Lega Navale si impegna nel sociale: quest’anno la regata era abbinata alla manifestazione “Navigando contro il male”, che ha devoluto le quote di iscrizione alla sezione savonese dell’AIDO, Associazione Italiana Per la Donazione Organi Tessuti e Cellule, di cui ricorre il 45° anno di fondazione. Queste le classifiche.

Classifica in tempo Compensato: 1) Francy (Francesco Goinavi); 2) Fylla (Gianfranco Gaiotti); 3) Blue Witch (Roso-Zunino-Barile); 4) Piccola (Roberto Nasuti); 5) Sid Alago (Albertoni); 6) Charas 2 (Giampiero Intrieri, Havana vela); 7) Gromit (Luigi Pellini); 8) Nuvola Rossa (Marco Sella); 9) Lory Eyes (Francia, Valdettaro); 10) Lorejas (Alessandro La Ferla); 11) Berman (Bartolotti); 12) Sora Lella (Roberto Allocco); 13) Why Not (Bonfiglio); 14) Lisca Bianca (Morettuzzo); 15) Angelica (Vittorio Giardini); 16) Albatros (Giorgetti); 17) Maria Bianca (Ruggeri); 18) Elefra (Cantele Aio).

Tempo Reale: 1) Fylla; 2) Blue Witch; 3) Piccola; 4) Gromit; 5) Charas 2.

PAOLO ALMANZI