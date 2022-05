Doppio impegno per il Doria Nuoto Loano nel weekend: XIV Trofeo Internazionale di Nuoto Città di Rapallo e 3° Trofeo Triathlon Città di Varedo.

XIV Trofeo Internazionale di Nuoto Città di Rapallo

Sabato 21 e domenica 22 maggio la squadra nuoto dei Categoria e degli Esordienti A della DNL ha partecipato al

XIV Trofeo Internazionale di Nuoto Città di Rapallo. I ragazzi e le ragazze accompagnati da Anna Siccardi,

allenatrice della squadra, sono partiti venerdì pomeriggio per un week end in trasferta a Rapallo. Dopo il debutto in

vasca da 50 metri dei Categoria a Genova la settimana precedente, anche gli Esordienti A hanno iniziato le gare

estive.

Continuano i miglioramenti della squadra che a Rapallo ha ben rappresentato la DNL. Hanno centrato le finali nella

giornata di domenica pomeriggio:

– Pietro Zangrandi nei 100 dorso categoria Ragazzi 2008

– Artur Verdes nei 100 rana categoria Ragazzi 2008 classificandosi al secondo posto e nei 100 stile libero

categoria Ragazzi 2008

– Greta Shteto nei 200 misti categoria Cadetti/Assoluti

Anche due Esordienti A in finale con ottimi riscontri cronometrici:

– Damiano Ferrari nei 100 dorso, 100 rana e 100 stile

– Lorenzo Porta nei 100 rana e 200 misti

Ora un weekend di pausa per gli Esordienti A che saranno impegnati ancora in vasca lunga a Genova il 4 e 5

giugno; mentre continuano gli allenamenti per tutta la squadra. Complimenti a tutti gli atleti della DNL, che oltre a

raggiungere ottime prestazioni cronometriche, dimostrato di avere un fortissimo spirito di squadra anche fuori

dall’acqua.

Tutti i risultati sono consultabili a seguente link:

https://www.genovagare.it/2022/TrofeoInternRapallo22/Ris_14_TrofeoInternRapallo/Ris_14_TrofeoInternRapallo.ht

ml

—

3° Trofeo Triathlon Città di Varedo

Domenica 22 maggio la squadra della Doria Nuoto Loano ha partecipato al 3° Trofeo Triathlon Città di Varedo. Sotto la guida

attenta dei tecnici Paolo Zunino e Camilla Priarone, continua il percorso di crescita del settore giovanile della DNL;

al triathlon kids di Varedo hanno gareggiato in tanti con molta determinazione ed ottimi risultati.

Molte le gare in programma con distanze crescenti in base all’età dei partecipanti.

Minicuccioli 25m – 250m – 150m

Cuccioli 50m – 500m – 250m

Esordienti 100m – 1,0km – 500m

Ragazzi 200 m – 3km – 1km

Youth A – B – Junior 300m – 7km – 2km

Dopo la prima frazione a nuoto nella piscina Lido Azzurro da 50 metri, i piccoli triathleti hanno affrontato la seconda

frazione in bici nel prato del comprensorio, per concludere di corsa intorno all’impianto.

Tutti i risultati sono consultabili al seguente link:

https://www.endu.net/it/events/triathlon-citta-di-varedo-trikids/results/2022

Segui Doria Nuoto Loano

https://www.facebook.com/dorianuoto2000loano

https://www.instagram.com/dorianuoto2000loano/

https://www.dorianuotoloano.com