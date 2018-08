Dopo la pausa estiva tornano i campionati di serie A e B

La stagione calcistica 2018-2019 è appena iniziata e ci sono state già polemiche almeno per quanto riguarda il campionato cadetto di serie B, che come già saprete sarà composto da 19 squadre invece di 22.

Si parte venerdì 24 agosto e si concluderà l’undici maggio, per quanto riguarda la regular season. Come per la passata stagione il numero di promozioni in serie A sarà composto da tre squadre, mentre le retrocessioni saranno quattro. Tutto è pronto per vedere una stagione all’insegna del miglior calcio possibile, dopo la delusione del Mondiale 2018 in Russia, per tutti gli appassionati è il momento di rimboccarsi le maniche e seguire i propri beniamini impegnati nei campionati di serie A e B.

Per quanto riguarda la massima divisione sarà interessante vedere come si comporteranno le neo-promosse Parma, Empoli e Frosinone. In particolare per Empoli e Frosinone il ritorno in A è avvenuto a distanza di poco tempo. Si parte subito con un calendario che propone Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Atalanta-Frosinone. Ci sono poi altre gare di indubbio interesse come Milan-Genoa, Sampdoria-Fiorentina e soprattutto gli anticipi di Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, sicuramente tra le gare più atteso di questo avvio campionato.

Il secondo turno offre incontri ancora più interessanti per diversi motivi: Juventus-Lazio, Napoli- Milan e Roma-Atalanta sono i tre match in cartellone con maggiori stimoli per quanto riguarda la griglia Champions di quest’anno a cui bisogna chiaramente aggiungere anche Inter-Torino. Completano la seconda giornata gare come Genoa-Empoli e Udinese-Sampdoria.

E’ stata un’estate decisamente intensa per gli appassionati di calcio, per diverse ragioni, non solo perché è stato l’anno del Mondiale di Russia 2018, ma anche per un calcio mercato che ci ha regalato colpi decisamente ardui da pronosticare. Senza dimenticare alcune controversie che riguardano gli ambiti dei diritti televisivi per la trasmissione delle gare di campionato e per la pubblicità sul gioco e sulle scommesse sportive. Il tema del betting nel corso degli ultimi campionato di serie A e B è stato un argomento di grande rilevanza mediatica visti i numeri che è stato in grado di produrre.

Presumibilmente lo stesso dovrebbe succedere con una stagione come quella appena iniziata. Piuttosto semplice reperire le quote per il calcio di serie A e B che già dalla prima di campionato propongono sfide allettanti con quote significative. In particolare la serie A subito dopo la prima giornata propone una serie di sfide ad alti livelli dove in particolare Lazio, Napoli e Milan, affronteranno rispettivamente Juventus, Roma e Sampdoria, solo per citare alcune delle squadre che si incroceranno tra la prima e la quinta di campionato. Presumibilmente sarà un avvio di campionato molto equilibrato e caratterizzato dal livello tecnico e tattico delle squadre più in forma degli ultimi anni, come abbiamo già visto durante le passate stagioni.

Grande attenzione anche alle Coppe europee che vedranno in scena Juventus, Roma, Napoli e Inter per la Champions League, mentre Lazio, Milan e Atalanta saranno impegnate in Europa League. L’Atalanta di Gasperini ha già iniziato coi turni preliminari di EL battendo all’andata l’Hapoel Haifa 4-1, gara valida per il terzo turno preliminare.