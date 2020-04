Domicilio e asporto dal Consorzio della Focaccia di Recco

Il Consorzio della Focaccia di Recco comunica che, i consorziati garantiscono la vendita dei generi alimentari, la consegna a domicilio e l’asporto anche di piatti pronti

Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre n. 2/4: aperture ore 6,30/12,45 domenica chiuso. (dal 4 maggio anche 16,30/19,45).

Panificio Moltedo G. B. via Biagio Assereto n.15: aperture ore 6,30/13,30 domenica chiuso. (anche consegne a domicilio a Recco e comuni limitrofi – tel. 0185 74202).

Tossini Panificio e gastronomia via Biagio Assereto 7 aperture ore 7,00/14,00 domenica chiuso.

Tossini Panificio via Roma 15 aperture ore 7,00/13,00 domenica chiuso.

Tossini Panificio e gastronomia via Trieste 14 aperture ore 7,00/13,00 e 16,00/19,30 domenica chiuso.

Consegne a domicilio a Recco, Testana, Sori, Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Chiavari, tel. 345 8001478.

Consegne a domicilio e vendita per asporto*

Ristorante pizzeria Del Ponte a Recco (Ge) in via G. Marconi 11 (Ge)- Tel. 0185 76981(pranzo h 12/15,00 – cena h 19/24 nei Comuni di Recco e limitrofi (anche a Genova dai locali in via De Gasperi e via Pisa).

Ristorante Da O Vittorio a Recco (Ge) Via Roma 160. Ordinazioni dalle ore 9 alle 20,00 tel. 0185 74029 oppure mail info@daovittorio.it.

Trattoria Focacceria il Boschetto a Sori (Ge) in via Caorsi 44 Tel. 0185 700659 / 699754 oppure messaggio 335 6375964. Consegne da mercoledì a domenica ore 18.00/22.00

Ristorante Vitturin a Recco via dei Giustiniani 48/50 (Ge) Tel. 349 3398348 mail vitturindelivery@gmail.com

Revello Focacceria a Camogli (Ge) Lungomare Garibaldi 183. Aperto da lunedì a sabato 0re 9/13,00.

Cell 335 6933373 – 338 8898716 – 347 0191721 Tel. 0185 770777. Consegne a domicilio dal lunedì al sabato ore 10,00/13,00.

Consegne a domicilio

Ristorante Manuelina a Recco (Ge) Via Roma 296 Tel. 342 9733969 ordini dal lunedì al giovedì e consegne a domicilio il venerdì, sabato e domenica.

Vendita per asporto*

Edobar a Sori via Mazzini 5 Tel. 0185 700856 da martedì 5 maggio.

*Previa, ove possibile, ordinazione on line o telefonica come Ordinanza 22/2020 Presidente Regione Liguria

