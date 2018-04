Domenica di rientri e lavori A10 | Il traffico sulle autostrade liguri

Quella che si presenta oggi potrebbe essere una nuova domenica difficile sulle autostrade liguri. In molti durante la giornata si metteranno in viaggio lungo le principali arterie autostradali della regione e, dal pomeriggio, potrebbero esserci code e rallentamenti.

I punti più critici sono nel savonese in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Savona.

Solo ieri sera è stata riaperta una corsia lungo la carreggiata all’altezza della galleria Fornaci dove un un bus con 30 studenti provenienti da una scuola venerdì scorso è andato a fuoco creando pesantissime ripercussioni alla viabilità autostradle ed ordinaria con km di coda.

I lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del tratto sono ancora in corso e dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Nel tratto è stato è presente uno scambio di carreggiata che ha provacato rallentamemti lungo l’asse viario, con code di oltre 17 chilometri e tempi di percorrenza di oltre due ore.

Ecco la situazione aggiornata.

Ore 12:15. A6 Torino-Savona in direzione Savona, coda di 1 km tra Altare e Allacciamento Autostrada Genova-Ventimiglia.

Ore 11.46. A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia, coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso

Ore 10.40. Complanare di Savona al Km 44.8 in entrambe le direzioni, coda in uscita a Savona Vado per traffico intenso.

Ore 10.30. Coda di 2.5 km in aumento tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia per lavori.

Il traffico in diretta sulle autostrade italiane: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do