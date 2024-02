Domani Pre-loved in Villa. Swap Party a Villa Piantelli. Baratto vestiti

Avete vestiti che non usate più? Dategli una nuova vita!

Domani, 25 febbraio “Legambiente Polis” e il “Circolo Culturale Ricreativo Villa Piantelli” daranno una seconda chance ai capi d’abbigliamento usati ma in buono stato organizzando un baratto che farà bene all’armadio e all’ambiente.

Una festa denominata “Pre-loved in Villa – Swap Party a Villa Piantelli” dedicata allo scambio di vestiti per dare slancio all’economia circolare e ridurre l’impatto sociale e ambientale della moda.

Dalle ore 11 si potranno consegnare fino a 10 capi ancora in buone condizioni. Per ogni capo consegnato se ne potrà prendere uno in cambio a partire dalle ore 14, quando inizierà lo Swap Party,

Il ritrovo è fissato, dunque, dalle ore 14 presso Villa Piantelli in corso De Stefanis 8 a, Marassi.

Ingresso libero e partecipazione allo scambio gratuita (massimo 10 capi d’abbigliamento uomo/donna/bambino, non sono ammessi scarpe, intimo, costumi da bagno)

Marcello Di Meglio