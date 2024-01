Domani per A Compagna, conferenza di Giorgio Rossini sui Saluzzo banchieri di Genova

Domani 30 gennaio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, (all’uscita della Metropolitana) A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio, presieduto dal Professor Franco Bampi, cura da oltre quarant’anni, promuove il XVI appuntamento del ciclo 2023-2024.

Relatore Giorgio Rossini sul tema “La committenza artistica dei Saluzzo, una dinastia di banchieri tra Genova e la Spagna”.

La famiglia Saluzzo era originaria di Levanto, nella Riviera di Levante. Giacomo, fondatore della linea primogenita, si trasferì nel 1250 a Genova, dove i Saluzzo assunsero, in breve tempo, importanti incarichi pubblici, arricchendo nel giro di pochi decenni un notevole cursus honorum ed il patrimonio familiare. I Saluzzo si distinsero nell’attività bancaria, tanto da diventare una delle famiglie più potenti e ricche di Genova, grazie alle sedi aperte in varie città europee, dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alle Fiandre.

La conferenza intende effettuare una panoramica sulla produzione artistica dei Saluzzo, dai palazzi nel centro storico genovese alla villa sulla collina di Albaro, nota come “Il Paradiso”, che i proprietari hanno gentilmente aperto per permettere la campagna fotografica presentata in questa conferenza. Nel secolo XVII il ramo principale della famiglia si trasferisce nel Regno di Napoli, dove fonda un palazzo in città ed acquista il feudo di Corigliano in Calabria e Lequile in Puglia.

Il relatore, Giorgio Rossini, architetto, è stato funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. Dal 2002 al 2012 ha ricoperto le funzioni di Soprintendente a Venezia ed a Genova. Ha all’attivo oltre un centinaio di pubblicazioni. Ha tenuto corsi di storia dell’architettura e restauro all’università Ca’ Foscari di Venezia ed alla facoltà di architettura a Genova.

Info: Per programmi seguire il link www.acompagna.org/rf/ mar/index.htm.

Per le rassegne fotografiche seguire il link: http:// www.acompagna.org/rf/ index.htm

La conferenza si tiene nell‟Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.

Sede de A Compagna in Piazza della Posta Vecchia 3/5, 16123 Genova, tel. 0102469925, e-mail posta@acompagna.org

Marcello Di Meglio