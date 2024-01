In diversi stati europei gli agricoltori stanno protestando: in particolare in Italia, Francia e Germania.

In Italia dopo le manifestazioni dei giorni scorsi in varie regioni, oggi gli agricoltori viterbesi sono in agitazione per una protesta nazionale contro le difficoltà del settore. Quella che viene annunciata è una “una marcia su Roma” con i trattori. Gli agricoltori di Viterbo delle zone limitrofe vogliono entrare con i propri trattori nella capitale.

Una delle motivazione per cui protestano è “la disparità tra i prezzi di acquisto del latte dagli agricoltori e i prezzi di vendita al dettaglio”, evidenziando l’ingiustizia nei confronti dei produttori.

Si tratta di un presidio spontaneo che avviene senza la presenza di politici e rappresentanti di categoria. L’obiettivo è quello di mandare di mandare un messaggio forte al governo.

Dal canto suo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha espresso sostegno ai manifestanti, “criticando le politiche dell’Unione Europea e assicurando che il governo Meloni è al fianco degli agricoltori.”

A Ravenna è in corso una manifestazione con un corteo partito da russi e diretto in città contro la carne coltivata, le politiche green europee e contro le tassazioni. Manifestazione analoga a Bologna.

Protesta agricoltori: ad Orte interviene la Celere

Ad Orte – Perugia gli agricoltori con i trattatoti bloccano il casello dell’autostrada A1. Sul posto è presente la polizia con il reparto celere che li sta sgomberando.

Le manifestazioni sono tutte a difesa dell’agricoltura e dei territori, del lavoro e delle piccole imprese e contro le importazioni sconsiderate.

Protesta agricoltori in Francia: arrivano i blindati

In Francia continua l’attività di protesta degli agricoltori che nei giorni scorsi hanno scaricato letame nei pressi della amministrazioni pubbliche, quali la prefettura di Agen ed altri uffici.

Ieri nel sud del Paese getti di liquame sono stati lanciati sulla sua facciata di un supermercato.

Per la giornata odierna i manifestanti hanno annunciato il blocco di Parigi per quanto riguarda gli approvvigionamenti.

L’intenzione è quella di mettere “sotto assedio” Parigi con il blocco di otto delle principali autostrade strategiche della capitale.

Nei pressi di Parigi sono stati notati diversi mezzi blindati per contrastare un blocco alimentare totale della città.

Agricoltori in Germania bloccano porto a Bremerhaven

In Germania i manifestanti a bordo di alcune decine di trattori hanno bloccato l’ingresso di uno dei porti più importanti della Germania, nella città di Bremerhaven, secondo quanto riporta il quotidiano Welt citando la polizia.

La polizia precisa con un comunicato che l’azione degli agricoltori è una “dimostrazione spontanea” non coordinata con le forze dell’ordine e non si sa quanto durerà l’azione.

La protesta degli agricoltori si allarga ora anche al Belgio. L.B.

