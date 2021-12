Domani Open Day alle Scuole Don Bosco di Alassio

Si tratta del secondo Open Day delle Scuole Salesiane per l' Orientamento alle Scuole Medie e Superiori

ALASSIO- “Don Bosco: il tuo ed il nostro Sogno”. Con questo slogan si presenta, per gli Open Days, sui manifesti del Ponente savonese, la scuola dei Salesiani di Alassio. Il secondo invito, rivolto a ragazzi e genitori, per visitare le scuole salesiane alassine, si svolgerà domani 10 dicembre e ne seguirà un terzo il 14 gennaio. L’ invito è quello di visitare la Scuola Media, il Liceo Scientifico (con Inglese potenziato) ed il Liceo Economico (con due Indirizzi: Linguistico ed Economico) e la risposta è stata davvero soddisfacente.

Il valido corpo docente dell’ Istituto accoglierà i ragazzi, accompagnati dai propri genitori, per una accurata visita del plesso scolastico alassino.

“L’Istituto Don Bosco di Alassio è una scuola paritaria cattolica- così spiegano in segreteria- L’elevato profilo culturale-educativo della scuola, l’alta specializzazione e la passione dei docenti, la qualità dell’insegnamento, l’eccellenza delle strutture e la cura della persona e delle famiglie, fanno dell’Istituto una proposta unica nel suo genere”.

Le scuole salesiane alassine raccolgono le sfide del nostro tempo. Potrebbe essere questa la più sintetica descrizione del “Don Bosco” che, partendo da un passato illustre, e con lo sguardo rivolto al futuro, attualizza la pedagogia del Santo al servizio della persona. Per la visita, per incontrare gli insegnanti ed avere informazioni è necessario prenotarsi al numero 0182 640309. Sono previsti anche incontri da remoto in video collegamento su richiesta.

La scuola alassina è stata la prima Casa Salesiana fondata dal Santo fuori dal Piemonte. L’Istituto Salesiano “Madonna degli Angeli” venne infatti fondato personalmente da San Giovanni Bosco il 20 settembre 1870.

A partire dall’ anno scolastico 2016/2017 l’ Istituto si è anche dotato di un Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale, che è stato poi organizzato in due sotto-indirizzi, con materie opzionali dal primo al quarto anno: uno economico, propriamente detto, con l’insegnamento di economia aziendale quale materia opzionale, e il secondo di orientamento linguistico, con l’insegnamento del tedesco quale materia opzionale.

Per chi volesse poi conoscere approfonditamente la storia di Don Bosco e del Collegio Salesiano di Alassio è fondamentale la lettura del mirabile saggio: “Da Alassio Don Bosco ed i Salesiani in Italia e nel mondo” scritto dal compianto ed emerito professor Antonio Miscio, edito dalla Società Editrice Internazionale.

Per avere maggiori informazioni sulla Scuola Media e sui Licei (Liceo Scientifico con Inglese potenziato e Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale) è possibile visitare il sito https://www.donboscoalassio.it/ Al primo Open Day, quello di novembre, avevano aderito anche una dozzina di famiglie che, essendo molto soddisfatte di aver fatto conoscenza della realtà educativa salesiana alassina, si sono dichiarate contente dell’ orientamento ricevuto e propense ad avviare, per il prossimo anno, i propri figli in questa scuola.

CLAUDIO ALMANZI