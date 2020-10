Domani, in scena il primo JUKEBOX Live

Sanremo JUKEBOX Live, scegli le tue canzoni preferite e ascoltale live domani

Domani, 9 ottobre ottobre andrà in scena il primo e nuovo JUKEBOX LIVE da un’idea di Fausto Vadini, Lerry Camarda e Marco Millo,.

il primo appuntamento con JUKEBOX LIVE inizierà alle 19.30 in piazza Bresca al 21 Bistrot e vedrà i Pan e Pumata che a richiesta suoneranno moltissime canzoni italiane e straniere.Ognuno degli spettatori presenti, infatti, potrà scegliere tra gli oltre 300 brani proposti, la sua o le sue canzoni preferite ed i PAN E PUMATA la esibiranno direttamente live.

A condurre la serata lo speaker radiofonico e show man Maurilio Giordana.

Claudia Paglialunga, modella e ballerina, passerà tra i tavoli, per raccogliere le richieste del pubblico.L’evento era in previsione per il 2 ottobre scorso ma causa maltempo è stato spostato a domani 9 ottobre.

Lo spettacolo è gratuito.