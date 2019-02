Domani a Genova il Convegno dei Giudici di Gara della FCI

GENOVA. 8 FEBBR. I giudici ed i commissari di gara del ciclismo ligure si ritroveranno tutti insieme domani per l’annuale convegno di inizio anno organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana. L’appuntamento è stato fissato per le ore 15 presso la Casa delle Federazioni del CONI, in Viale Padre Santo n. 1 a Genova.

“ Siamo ormai alle porte dei grandi impegni della nuova stagione- spiegano i vertici della Fci ligure- ed è tradizione che i giudici ed i commissari di gara si riuniscano per il loro annuale Convegno Regionale. All’ incontro è confermata la presenza di tutti i giudici liguri. Nel corso della riunione saranno presentati i temi di attualità, trattati vari argomenti ed approfondite le novità tecniche dei regolamenti”.

Fra gli argomenti che saranno affrontati ci saranno le varie problematiche incontrate nel corso della passata stagione e quelle tematiche che avessero necessità di chiarimenti.

“Nel corso del convegno tecnico- spiega Antonio Bisignani, presidente della Commissione regionale giudici di gara- al quale interverranno anche quest’anno il Vice Presidente del Comitato Regionale, i responsabili delle Strutture Tecniche ed alcune figure di spicco dell’attività sportiva regionale, verranno illustrati i risultati raggiunti e verranno discussi quelli ancora da raggiungere rispetto al programma di lavoro che la CRGG si è prefissa di affrontare per il presente quadriennio olimpico. Inoltre verranno illustrate anche le novità normative in vigore dal 1 gennaio 2019 e verranno distribuite le nuove divise di servizio”.

Alla riunione sarà presente, fra gli altri, anche il decano dei Giudici liguri l’albenganese Carletto Pizzorno. Non ci sarà invece, dopo tanti anni di presenza, al convegno regionale Francesco Cenere, giudice internazionale che, dopo 44 anni di attività, ha comunicato di non volersi più interessare delle vicende legate al ciclismo. Il suo abbandono era scaturito a seguito delle incomprensioni che erano nate a causa della troppa ingerenza da parte di Rcs sulle corse e sulle giurie. Cenere, che è stato anche per molti anni sindaco di Loano, aveva scritto prima del suo addio una lettera, che era un attacco duro e diretto alla presidenza della Fci e alla stessa commissione nazionale dei Giudici di Gara.

Come da tradizione, i lavori del Convegno termineranno con il consueto momento di convivialità dei giudici di gara presso il Ristorante Piedigrotta di Genova, in Piazza Savonarola.

PAOLO ALMANZI