Dl Sostegni, fondi ai separati, voucher viaggi e blocco sfratti

Dal Senato arriva il via libera al Decreto legge Sostegni. Ecco alcuni emendamenti riguardanti le famiglie, le singole persone, le vacanze, gli spettacoli, i musei e gli sfratti.

Fondo ai separati in difficoltà col mantenimento

E’ stato stanziato un fondo per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà causa Covid a garantire l’assegno di mantenimento.

E’ quanto prevede un emendamento del decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

La modifica prevede l’istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese.

Due anni per l’uso dei voucher viaggi saltati per il Covid

Viene concesso più tempo per utilizzare i voucher per i viaggi saltati a causa del Covid.

A tal uopo le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Sostegni che proroga di sei mesi, da 18 mesi a due anni, la durata dei voucher emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione, compreso il quarto anno all’estero per gli studenti delle scuole superiori. Si prevede anche che questi voucher possano essere ceduti alle agenzie di viaggio.

Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato. Voucher per gli spettacoli, concerti e musei durano 3 anni. Per quanto riguarda i voucher per i biglietti degli spettacoli e dei musei annullati a causa del Covid e delle misure restrittive saranno validi per tre anni e non più per 18 mesi.

La misura è contenuta nel Dl Sostegni approvato in Senato.

Per quanto riguarda esclusivamente i biglietti dei concerti, questi rimarranno validi sempre per tre anni al massimo a patto però che l’evento sia riprogrammato entro il 2023. Con un altro emendamento si prevede che anche le palestre che sono rimase chiuse possano, oltre ai rimborsi, erogare voucher da utilizzare entro sei mesi dalla fine dell’emergenza.

Proroga blocco sfratti

Nuova proroga per gli sfratti per morosità o pignoramento dell’immobile limitata però ai provvedimenti esecutivi adottati dall’inizio della pandemia in poi.

La norma dispone che per gli sfratti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 il blocco rimanga fino al 30 settembre 2021, per quelli più recenti (tra il primo ottobre 2020 e il 30 giugno 2021) l’esecuzione resterà sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Per gli sfratti già esecutivi pre-pandemia il blocco resta solo fino al 30 giugno.

Il tutto è volto ad evitare “gravi ricadute su un tessuto economico sociale già gravemente inciso dall’emergenza pandemica”.